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Выявлено самое разочаровывающее туристов место в мире 

Диана Товсепова 1 час назад
Выяснилось, какая достопримечательность больше всего разочаровывала туристов. Об этом говорят результаты исследования портала Uswitch, основанного на анализе негативных комментариев на туристическом сервисе Tripadvisor.
Оказалось, что больше всего времени туристы потратили на то, чтобы написать негативные отзывы об Эйфелевой башне в Париже — в общей сложности у них ушло 402 часа, или почти 17 суток. За это время было оставлено 19 303 отзыва в категориях «плохо» и «ужасно».
Следующие позиции в анти-рейтинге заняли Колизей (41 час) и Биг-Бен (33 часа). Кроме того, в числе наиболее разочаровывающих достопримечательностей оказались пирамиды Гизы, статуя Свободы, знак Голливуда, Сиднейский оперный театр, Тадж-Махал, Берлинская стена.
Ранее "Рамблер" рассказывал, как поза стюардессы смутила пользователей Сети.
Новости путешествий , Видео
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