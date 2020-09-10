Прививка от COVID-19 может стать обязательной

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Вакцинацию от COVID-19 предложили сделать одним из обязательных условий для международных путешествий. Об этом сообщил советник министра здравоохранения Сергей Глаголев, передает ТАСС.

Как объяснил Глаголев, ПЦР-тесты и проверка на антитела позволят гарантировать отсутствие заболевания на ограниченное время, поэтому стоит сделать прививку.

Советник министра подчеркнул, что международные схемы вакцинации стали бы самым оптимальным подходом.

Также было предложено ввести подтверждение перенесенного заболевания, наличия антител или данных о клеточном иммунитете.