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Российских туристов лишили любимого развлечения в Турции 

Анастасия Иванова 57 минут назад
В Турции отменили любимое развлечение россиян
Фото: depositphotos.com
В отелях Турции начали отменять любимое развлечение россиян — ночные дискотеки. Об этом пишет TourDom.
Из-за резкого роста числа случаев COVID-19 МВД Турции издало новый указ, направленный на борьбу с распространением коронавируса. Если турецкие отели будут нарушать тишину после полуночи, их оштрафуют на сумму до 150 тысяч лир. Это примерно 1,5 миллиона рублей. В связи с этим отели сократили вечерние развлекательные программы для туристов.
Отдыхающие из России отнеслись к отмене дискотек негативно. Слушать музыку в городе или на пляже тоже нельзя. За это туристам грозит штраф в размере 3150 лир (31,5 тысячи рублей).
Ранее "Рамблер" сообщал, что россияне устроили разборки в турецком отеле.
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