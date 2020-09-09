В Турции отменили любимое развлечение россиян

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В отелях Турции начали отменять любимое развлечение россиян — ночные дискотеки. Об этом пишет TourDom.

Из-за резкого роста числа случаев COVID-19 МВД Турции издало новый указ, направленный на борьбу с распространением коронавируса. Если турецкие отели будут нарушать тишину после полуночи, их оштрафуют на сумму до 150 тысяч лир. Это примерно 1,5 миллиона рублей. В связи с этим отели сократили вечерние развлекательные программы для туристов.

Отдыхающие из России отнеслись к отмене дискотек негативно. Слушать музыку в городе или на пляже тоже нельзя. За это туристам грозит штраф в размере 3150 лир (31,5 тысячи рублей).