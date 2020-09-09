Россияне устроили разборки в турецком отеле 

В одном из турецких отелей россияне поскандалили из-за ошибки в названии гостиницы. Об этом сообщает "Лента.ру".

Сообщается, что туристам продали туры в отель, в названии которого шесть слов. В итоге их заселили в гостиницу с похожим названием, но оно состоит из трех слов. Туристы приехали в Аланию и поняли, что название места не соответствует тому, что они покупали.

«Всего-то убрали три слова из названия, подумаешь, пустячок!» — прокомментировала ситуацию представительница компании.

В пресс-службе отметили, что пытаются разобраться в сложившейся ситуации. Однако туристы увидели в этом элемент подлога, поэтому продолжают возмущаться и устраивать разборки.