Россиянка рассказала, как сэкономить деньги на отдыхе в Крыму . Туристка поделилась советами в своем блоге "Веселая путешественница".

Девушка порекомендовала не бронировать дома около моря, так как на них больная наценка. Лучше арендовать жилье подальше от пляжа. Кроме того, можно торговаться.

«Добираться до моря вам придется минут 20, зато вы сэкономите деньги, которые потом можно потратить на какие-то развлечения», — поделилась россиянка.

По ее словам, вместо такси стоит арендовать машину. Средняя цена за автомобиль - 800 рублей в сутки. Также, по мнению туристки, можно поехать в Крым с палаткой или по горящим путевкам. В них включены проживание и туристическая страховка.

Что касается еды, можно сэкономить, питаясь в столовых, или готовить дома.