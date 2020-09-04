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В сентябре в Крыму отдыхающим может не хватить мест 

Анастасия Иванова 58 минут назад
В сентябре отдыхающим в Крыму не хватит мест
Фото: depositphotos
Члены Ассоциация туроператоров России сообщают, что из-за высокого спроса на отдых в Крыму, места в отелях и гостиницах практически закончились. Сентябрь обещает повторить успех двух месяцев лета (полуостров посетили более 2,1 миллиона гостей).
Уже сейчас забронировано около 80% мест для отдыха в Крыму осенью. По данным экспертов, на сегодняшний момент спрос на осеннее размещение в Крыму опережает прошлогодние показатели уже на 30 процентов.

"Сентябрь заполнен в Крыму очень серьезно, и если говорить об отелях высокого уровня, то мест почти нигде нет", — уточняют сотрудники.

Считается, что в октябре люди еще продолжат приезжать на отдых, несмотря на закрытие сезона.
Ранее "Рамблер" показывал видео самого громкого скандала из крымского аэропорта.
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Отдых в России , Ассоциация туроператоров России
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