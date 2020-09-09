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Переполненные пляжи Анапы попали на видео 

Елизавета Назарова 3 часа назад
В Сети появилось видео, на котором запечатлены переполненные пляжи Анапы в бархатный сезон. Ролик был опубликован в Instagram.
На видео показан пляж, переполненный людьми. Они загорают и купаются на побережье Анапы.

"Шел 38 день августа, Анапа", — указано в подписи к ролику.

Реакция подписчиков оказалась неоднозначной. Одни с недоумением спросили о том, откуда на пляжах столько людей, а другие посетовали на то, что на российских курортах много людей даже в сентябре.

«Ох, как им хорошечно!», «Езжайте в сентябре на море, народа мало, говорили они», «Жесть! Яблочку негде упасть!», «Где вы столько народу берете? Сколько на море была, нигде столько людей не видела»

Ранее "Рамблер" сообщал, что россиянам могут облегчить въезд в Финляндию.
Новости путешествий , Видео
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