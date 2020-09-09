Переполненные пляжи Анапы попали на видео 

В Сети появилось видео, на котором запечатлены переполненные пляжи Анапы в бархатный сезон. Ролик был опубликован в Instagram.
На видео показан пляж, переполненный людьми. Они загорают и купаются на побережье Анапы.
"Шел 38 день августа, Анапа", — указано в подписи к ролику.
Реакция подписчиков оказалась неоднозначной. Одни с недоумением спросили о том, откуда на пляжах столько людей, а другие посетовали на то, что на российских курортах много людей даже в сентябре.
«Ох, как им хорошечно!», «Езжайте в сентябре на море, народа мало, говорили они», «Жесть! Яблочку негде упасть!», «Где вы столько народу берете? Сколько на море была, нигде столько людей не видела»
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