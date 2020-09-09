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Россиянам могут облегчить въезд в Финляндию 

Елизавета Назарова 4 часа назад
Россиянам могут облегчить въезд в Финляндию
Фото: depositphotos.com
Власти Финляндии могут разрешить выезд туристам из красной зоны, в которую входит Россия. Об этом сообщает издание Ilta-Sanomat.
Согласно схеме "светофора", которую ввело правительство ЕС, Россия находится в красной зоне. Это страны, где зарегистрировано больше 25 случаев инфицирования на 100 тысяч населения за последние две недели.
Правительство Финляндии планирует восстановить туризм в стране, поэтому готово пойти на новые меры. Сообщается, что туристам, въезжающим в Финляндию, необходимо будет иметь на руках тест от коронавируса и сдать еще один при въезде в страну.
Ранее "Рамблер" сообщал, что Россия возобновила авиасообщение с Египтом.
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