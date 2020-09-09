Россиянам могут облегчить въезд в Финляндию 

Власти Финляндии могут разрешить выезд туристам из красной зоны, в которую входит Россия. Об этом сообщает издание Ilta-Sanomat.

Согласно схеме "светофора", которую ввело правительство ЕС , Россия находится в красной зоне. Это страны, где зарегистрировано больше 25 случаев инфицирования на 100 тысяч населения за последние две недели.

Правительство Финляндии планирует восстановить туризм в стране, поэтому готово пойти на новые меры. Сообщается, что туристам, въезжающим в Финляндию, необходимо будет иметь на руках тест от коронавируса и сдать еще один при въезде в страну.