Россия возобновила авиасообщение с Египтом 

Все новости на карте

С 9 сентября Россия продолжает возобновлять авиасообщение с другими странами и открывает полеты в Египет. Об этом сообщает РИА Новости.

Египет станет пятой страной, с которой Россия возобновит авиасообщение. Пока что рейсы будут проводить только в Каир.

Из российских перевозчиков об открытии перелетов сообщил только "Аэрофлот" . Полеты из Москвы в Каир будут проводиться по понедельникам, средам и субботам, а обратно путешественники смогут вылететь по вторникам, четвергам и воскресеньям.