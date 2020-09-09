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Россия возобновила авиасообщение с Египтом 

Елизавета Назарова 2 часа назад
Россия возобновила авиасообщение с Египтом
Фото: depositphotos.com
С 9 сентября Россия продолжает возобновлять авиасообщение с другими странами и открывает полеты в Египет. Об этом сообщает РИА Новости.
Египет станет пятой страной, с которой Россия возобновит авиасообщение. Пока что рейсы будут проводить только в Каир.
Из российских перевозчиков об открытии перелетов сообщил только "Аэрофлот". Полеты из Москвы в Каир будут проводиться по понедельникам, средам и субботам, а обратно путешественники смогут вылететь по вторникам, четвергам и воскресеньям.
Ранее "Рамблер" сообщал, что Россия возобновила авиасообщение с еще тремя странами. В их числе оказались Египет, ОАЭ и Мальдивы.
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Новости путешествий , Аэрофлот
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