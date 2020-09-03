Россия возобновила авиасообщение еще с тремя странами

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Стало известно, какие страны откроют границу с Россией в ближайшее время.

Премьер-министр Сергей Мишустин подписал распоряжение открыть авиасообщение с Египтом, Объединенными Арабскими Эмиртами и Мальдивами. Об этом заявили в правительстве.

По сообщению пресс-службы правительства, в Каир будет летать по три рейса в неделю, в Дубай и аэропорт Велана — по два.

Также будет увеличена частота рейсов в Швейцарию, теперь самолеты будут летать по четыре раза в неделю. Теперь два рейса Аэрофлота в неделю будут следовать по маршруту Москва-Женева-Москва и два рейса Swiss Air по маршруту Цюрих-Москва-Цюрих.

С другими странами вопрос открытия границ пока обсуждается. Сейчас жители России могут отправиться в Турцию, Великобританию, Танзани, Черногорию и страны СНГ.