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Россия возобновляет авиасообщение с Египтом, ОАЭ и Мальдивами 

Анастасия Иванова 2 часа назад
Россия возобновила авиасообщение еще с тремя странами
Фото: depositphotos
Стало известно, какие страны откроют границу с Россией в ближайшее время.
Премьер-министр Сергей Мишустин подписал распоряжение открыть авиасообщение с Египтом, Объединенными Арабскими Эмиртами и Мальдивами. Об этом заявили в правительстве.
По сообщению пресс-службы правительства, в Каир будет летать по три рейса в неделю, в Дубай и аэропорт Велана — по два.
Также будет увеличена частота рейсов в Швейцарию, теперь самолеты будут летать по четыре раза в неделю. Теперь два рейса Аэрофлота в неделю будут следовать по маршруту Москва-Женева-Москва и два рейса Swiss Air по маршруту Цюрих-Москва-Цюрих.
С другими странами вопрос открытия границ пока обсуждается. Сейчас жители России могут отправиться в Турцию, Великобританию, Танзани, Черногорию и страны СНГ.
Ранее "Рамблер" сообщал, что туристов хотят пустить в Грецию по штрих-коду.
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