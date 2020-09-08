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Еще один популярный курорт готов принять россиян 

Анастасия Иванова 29 минут назад
Еще один популярный курорт готов принять россиян
Фото: depositphotos.com
Министр туризма Болгарии Марияна Николова заявила, что консульство и визовые центры страны готовы начать выдавать россиянам визы. Об этом пишет "Интерфакс".

«Мы намерены возобновить турпоток из России, я верю, что это произойдет максимально скоро. (…) В июне Болгария открыла границы для туристов из почти всех европейских государств, не требуя обязательного ПЦР-теста или соблюдения карантина», — сказала министр туризма Болгарии.

Она добавила, что визы начнут выдавать россиянам сразу после разрешения властей РФ возобновить авиасообщение между странами. Кроме того, на курортах приняли все необходимые меры безопасности, чтобы туристы могли отдохнуть «без риска заражения коронавирусом».
По словам Марияны Николовой, в прошлом году Болгарию посетили 450 тысяч россиян.
Ранее "Рамблер" сообщал, что еще одна страна начинает принимать туристов.
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Новости путешествий , Интерфакс
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