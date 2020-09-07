Еще одна страна начинает принимать туристов

Национальная авиакомпания Марокко официально объявила об открытии границ для иностранцев из всех государств. Об этом сообщает TourDom.ru.

Как сообщается, для въезда будет необходимо предъявить отрицательный результат теста на коронавирус. По информации местных СМИ, туристы и бизнес-путешественники смогут въезжать в Марокко начиная с 10 сентября.

Россияне смогут посетить эту арабскую страну только транзитом через другие, открытые для полетов аэропорты. И, как сообщают, эксперты, такой перелет будет недешевым.

Насчет прямых рейсов из России в Марокко еще ничего неизвестно.