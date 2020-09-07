Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Еще одна страна начинает принимать иностранных туристов 

Анастасия Иванова 3 часа назад
Еще одна страна начинает принимать туристов
Фото: depositphotos.com
Национальная авиакомпания Марокко официально объявила об открытии границ для иностранцев из всех государств. Об этом сообщает TourDom.ru.
Как сообщается, для въезда будет необходимо предъявить отрицательный результат теста на коронавирус. По информации местных СМИ, туристы и бизнес-путешественники смогут въезжать в Марокко начиная с 10 сентября.
Россияне смогут посетить эту арабскую страну только транзитом через другие, открытые для полетов аэропорты. И, как сообщают, эксперты, такой перелет будет недешевым.
Насчет прямых рейсов из России в Марокко еще ничего неизвестно.
Ранее «Рамблер» писал о том, что россияне в Турции заразились коронавирусом.
Видео дня. Тайны, которые скрывает подземка
Новости путешествий
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«С ними стыдно»: турки рассказали о «Наташах»
«С ними стыдно»: турки рассказали о «Наташах»
«Если россиянину в Турции станет плохо, его запрут»
«Если россиянину в Турции станет плохо, его запрут»
Туристы рассказали, нужен ли им отдых после отпуска
Туристы рассказали, нужен ли им отдых после отпуска
Видео
В Турции разъяснили правила въезда для россиян
06:06
В Турции разъяснили правила въезда для россиян
Новости путешествий
Туристы рассказали, где проведут «бархатный сезон»
00:25
Туристы рассказали, где проведут «бархатный сезон»
Новости путешествий
Черногорию открыли для россиян
02:00
Черногорию открыли для россиян
Новости путешествий
Российские туристы рванулись в Чегем
03:08
Российские туристы рванулись в Чегем
Отдых в России
Какие тайны скрываются в московском метро
03:46
Какие тайны скрываются в московском метро
Отдых в России
Россиян наконец выпустили в Египет и ОАЭ
03:59
Россиян наконец выпустили в Египет и ОАЭ
Новости путешествий
Объяснена любовь россиян к «горящим турам»
06:05
Объяснена любовь россиян к «горящим турам»
Новости путешествий
Самые страшные аттракционы мира
03:16
Самые страшные аттракционы мира
Новости путешествий
Странные игры с камнями в самолете сняли на видео
00:16
Странные игры с камнями в самолете сняли на видео
Новости путешествий
Россияне стали лидерами среди туристов в Турции
01:51
Россияне стали лидерами среди туристов в Турции
Заграница
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение