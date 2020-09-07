Россияне в Турции заразились коронавирусом 

Губернатор турецкой провинции Анталья Эрсин Языджи сообщил о том, что у восьми россиян на курорте был обнаружен COVID-19.

По словам Языджи, после возобновления авиарейсов с Россией 10 августа в провинцию прибыло более 335 тысяч россиян. За первые восемь месяцев общее количество туристов из РФ, прибывших в Анталью, составило 483 790.

«У российских туристов до сих пор было выявлено восемь случаев коронавируса, потребовавших лечения и последующего наблюдения»,

— отметил губернатор.

Языджи также подчеркнул, что отдыхающим, у которых появились кашель, лихорадка или затрудненное дыхание, нужно изолироваться, надеть маску и обратиться за помощью медиков.

Врач, к которому обратится турист, сообщит о случае заражения в отдел инфекционных заболеваний департамента здравоохранения Антальи. Отдел определит контактировавших с больным и начнет необходимые процедуры. При положительном тесте на COVID-19, пациента положат в больницу. Гостиничный номер заболевшего будет проветриваться в течение 24 часов, после чего в нем проведут дезинфекцию.