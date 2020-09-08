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На Алтае заявили о пожизненном масочном режиме 

Анастасия Иванова 2 часа назад
«Масочный режим останется с нами пожизненно»
Фото: depositphotos.com
Представитель алтайского Роспотребнадзора Ольга Егорова заявила, что масочный режим останется пожизненно. Об этом пишет "ТОЛК".

"Жить в тех условиях, в которых мы раньше жили, не получится. Ограничения в виде масочного режима, дизенфекционного режима, социальной дистанции — они останутся с нами в принципе пожизненно", — сказала Ольга Егорова.

За несоблюдение масочного режима в Алтайском крае предусмотрены штрафы. За его соблюдением следят полиция и Роспотребнадзор.
Ранее "Рамблер" сообщал, что всеобщий масочный режим ввели в Турции.
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Новости путешествий , Ольга Егорова , Роспотребнадзор
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