«Масочный режим останется с нами пожизненно»

Представитель алтайского Роспотребнадзора Ольга Егорова заявила, что масочный режим останется пожизненно. Об этом пишет "ТОЛК".
"Жить в тех условиях, в которых мы раньше жили, не получится. Ограничения в виде масочного режима, дизенфекционного режима, социальной дистанции — они останутся с нами в принципе пожизненно", — сказала Ольга Егорова.
За несоблюдение масочного режима в Алтайском крае предусмотрены штрафы. За его соблюдением следят полиция и Роспотребнадзор.
Ранее "Рамблер" сообщал, что всеобщий масочный режим ввели в Турции.