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Всеобщий масочный режим ввели в Турции 

Анастасия Иванова 5 часов назад
В Турции ужесточили меры по борьбе с пандемией коронавируса. В стране ввели всеобщий масочный режим. Об этом сообщает РИА Новости.
Маски необходимо носить во всех общественных местах. На улицах также все обязаны быть в средствах индивидуальной защиты.
Недавно стало известно, что в стране запретили ездить стоя в общественном транспорте, не считая метро, трамваев и метробусов и других рельсовых транспортных средств.
Согласно последним данным, в Турции зафиксировано 282 тысячи случаев COVID-19.
Ранее "Рамблер" сообщал, что россияне в Турции заразились коронавирусом.
Новости путешествий , Видео
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