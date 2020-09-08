В Турции ужесточили меры по борьбе с пандемией коронавируса. В стране ввели всеобщий масочный режим. Об этом сообщает РИА Новости.
Маски необходимо носить во всех общественных местах. На улицах также все обязаны быть в средствах индивидуальной защиты.
Недавно стало известно, что в стране запретили ездить стоя в общественном транспорте, не считая метро, трамваев и метробусов и других рельсовых транспортных средств.
Согласно последним данным, в Турции зафиксировано 282 тысячи случаев COVID-19.
Ранее "Рамблер" сообщал, что россияне в Турции заразились коронавирусом.