В Турции ужесточили меры по борьбе с пандемией коронавируса. В стране ввели всеобщий масочный режим. Об этом сообщает РИА Новости.

Маски необходимо носить во всех общественных местах. На улицах также все обязаны быть в средствах индивидуальной защиты.

Недавно стало известно, что в стране запретили ездить стоя в общественном транспорте, не считая метро, трамваев и метробусов и других рельсовых транспортных средств.

Согласно последним данным, в Турции зафиксировано 282 тысячи случаев COVID-19.