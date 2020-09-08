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Названы главные причины разочарования россиян в отпуске 

Мира Маркина 1 час назад
Онлайн-сервис OneTwoTrip провел исследование и выяснил, что больше всего расстраивает россиян в отпуске.
По данным специалистов, 63% туристов сетуют, когда объект размещения не соответствует ожиданиям.
Еще одна причина разочарований — плохая погода, которая может помешать прогулкам. За этот вариант проголосовало 36,5% респондентов.
34,6% отдыхающих расстраивает качество местной еды, а 48,1% туристов становится грустно, когда курорт в жизни оказывается не таким привлекательным, как на фотографиях.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, чтороссиянка раскрыла схемы обмана туристов в Крыму.
Новости путешествий , Видео
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