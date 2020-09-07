Россиянка, отдохнувшая в Крыму , рассказала, как местные жители наживаются на путешественниках. Схемы обмана женщина раскрыла в своем блоге на платформе " Яндекс . Дзен".

Прежде всего туристка раскрыла трюк, которым пользуются рестораны, когда к ним приходят большие компании и заказывают много еды:

«В счет могут подкинуть пару лишних десертов или посчитать одну порцию блюда за две. Если вы заметите это и попросите официанта разобраться, то перед вами тут же извинятся».

Еще один популярный "развод в Крыму" - подмена жилья. Случается, что туристы бронируют хорошую квартиру рядом с морем, а по приезде получают совсем другое:

«Хозяин встречает вас в условленном месте и говорит, что там случилась какая-то катастрофа (потоп, нет электричества, сломалась сантехника). И он вас "временно" поселит в другую квартиру за те же деньги».

Кроме того, россиянка посоветовала не ловить такси в аэропорту, потому что водители нередко повышают стоимость своих услуг по окончании поездки:

«Туристы часто говорят, что в Крыму так случается постоянно. Поэтому надо вызывать только официальные такси».

И наконец, путешественница также предупредила о том, что мошенники могут продавать вместо вина крашенный спирт с сиропом или порошковый продукт: