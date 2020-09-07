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Россиянка раскрыла схемы обмана приезжих в Крыму

Мира Маркина
4 часа назад
Россиянка, отдохнувшая в Крыму, рассказала, как местные жители наживаются на путешественниках. Схемы обмана женщина раскрыла в своем блоге на платформе "Яндекс. Дзен".
Прежде всего туристка раскрыла трюк, которым пользуются рестораны, когда к ним приходят большие компании и заказывают много еды:
«В счет могут подкинуть пару лишних десертов или посчитать одну порцию блюда за две. Если вы заметите это и попросите официанта разобраться, то перед вами тут же извинятся».
Еще один популярный "развод в Крыму" - подмена жилья. Случается, что туристы бронируют хорошую квартиру рядом с морем, а по приезде получают совсем другое:
«Хозяин встречает вас в условленном месте и говорит, что там случилась какая-то катастрофа (потоп, нет электричества, сломалась сантехника). И он вас "временно" поселит в другую квартиру за те же деньги».
Кроме того, россиянка посоветовала не ловить такси в аэропорту, потому что водители нередко повышают стоимость своих услуг по окончании поездки:
«Туристы часто говорят, что в Крыму так случается постоянно. Поэтому надо вызывать только официальные такси».
И наконец, путешественница также предупредила о том, что мошенники могут продавать вместо вина крашенный спирт с сиропом или порошковый продукт:
«Его выдают за домашнее или разливное вино известных компаний. Вряд ли вы отравитесь (хотя случается и такое), но вкус у него ужасный».
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что в сентябре в Крыму отдыхающим может не хватить мест.
Новости путешествий,Яндекс,Республика Крым,
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