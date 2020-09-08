Необъяснимые тайны райских островов 

Смотрите ролик и узнайте о странной истории, которая несколько лет назад случилась на острове Принца Эдуарда возле побережья Канады. Местная семья, приготовив блюдо из картофеля, обнаружила в нём иглы. Позднее выяснилось, что такое на острове происходит не впервые: металлические предметы находили в картофеле и прежде. Были проведены расследования, но они ничего не прояснили. До сих пор нет ясности, почему именно картофель на острове Принца Эдуарда заполняется металлом. Видео рассказывает о мистических историях, которые происходят на других островах.