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Туриста оштрафовали на тысячу евро за вывоз песка 

Мира Маркина 3 часа назад
Туриста оштрафовали на тысячу евро за вывоз песка
Фото: depositphotos.com
Французского туриста оштрафовали на тысячу евро за попытку вывезти с пляжа Сардинии бутылку песка. Об этом сообщает CNN.
Правоохранительные органы Италии задержали туриста в аэропорту, когда он пытался перевезти через границу два килограмма белого песка. Бутылка с песком была тут же конфискована.
Не так давно активисты общественной организации "Похищенная и разграбленная Сардиния" рассказали, что в 2019 году отдыхающие попытались вывезти суммарно более десяти тонн песка с пляжей итальянского острова.
Напомним, ранее "Рамблер" объяснял, обязательно ли в Турции носить маски туристам.
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