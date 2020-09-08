Туриста оштрафовали на тысячу евро за вывоз песка 

Французского туриста оштрафовали на тысячу евро за попытку вывезти с пляжа Сардинии бутылку песка. Об этом сообщает CNN.

Правоохранительные органы Италии задержали туриста в аэропорту, когда он пытался перевезти через границу два килограмма белого песка. Бутылка с песком была тут же конфискована.

Не так давно активисты общественной организации "Похищенная и разграбленная Сардиния" рассказали, что в 2019 году отдыхающие попытались вывезти суммарно более десяти тонн песка с пляжей итальянского острова.