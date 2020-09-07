В Турции рассказали, обязательно ли носить маски

Ношение медицинских масок на курортах турецких провинций Анталья и Мугла останется необязательным, и это несмотря на рост числа новых случаев коронавируса в Турции. Об этом рассказал губернатор Антальи Эрсин Языджи в интервью РИА Новости.

Ранее глава Минзрава Фахреттин Коджа сообщил, что пандемия коронавируса в стране достигла второго пика. Наибольшие показатели новых случаев коронавируса за сутки и смертей от него с мая и июня фиксировались в Турции неоднократно в течение последних дней.

По словам собеседника агенства в июле в международном аэропорту Антальи был создан медицинский центр, в состав которого входит пункт тестирования на коронавирус.