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В Турции рассказали, обязательно ли носить маски туристам 

Анастасия Иванова 56 минут назад
В Турции рассказали, обязательно ли носить маски
Фото: РИА Новости
Ношение медицинских масок на курортах турецких провинций Анталья и Мугла останется необязательным, и это несмотря на рост числа новых случаев коронавируса в Турции. Об этом рассказал губернатор Антальи Эрсин Языджи в интервью РИА Новости.
Ранее глава Минзрава Фахреттин Коджа сообщил, что пандемия коронавируса в стране достигла второго пика. Наибольшие показатели новых случаев коронавируса за сутки и смертей от него с мая и июня фиксировались в Турции неоднократно в течение последних дней.
По словам собеседника агенства в июле в международном аэропорту Антальи был создан медицинский центр, в состав которого входит пункт тестирования на коронавирус.
Ранее «Рамблер» писал о том, что Грузия изменила правила въезда в страну.
Новости путешествий , РИА Новости
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