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Грузия изменила правила въезда в страну 

Анастасия Иванова 1 час назад
Грузия изменила правила въезда в страну
Фото: РИА Новости
Правительство Грузии сократило срок обязательного карантина для приезжающих в страну с 12 до восьми дней. Также с 15 сентября они будут обязаны предоставить результат ПЦР-теста на коронавирус, сделанного за 72 часа до прибытия. Об этом заявил премьер Георгий Гахария, как сообщают РИА Новости.
Такое решение было принять на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусом. Как сообщил премьер, срок сократили для того, чтобы уменьшить дискомфорт для граждан и гостей Грузии. Он также добавил, что ПЦР-тест будет необходим на 12 день.
Георгий Гахария отметил, что из-за нескольких вспышек коронавируса на курорте черноморского побережья Аджарии власти решили не начинать учебный процесс в школах и университетах до первого октября.
Ранее «Рамблер» писал о том, чтоеще одна страна начала принимать туристов.
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Новости путешествий , Георгий Гахария , РИА Новости
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