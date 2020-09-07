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В Европе облегчат поездки для туристов во время пандемии 

Мира Маркина 6 часов назад
В Европе облегчат поездки для туристов
Фото: depositphotos.com
Еврокомиссия предложила ввести единую систему ограничений для поездок внутри сообщества в период пандемии COVID-19. Таким образом удастся облегчить условия перемещений для туристов. Об этом говорится на портале Ассоциации туроператоров России.
В частности, речь идет о внедрении системы "светофора", в рамках которой европейские страны будут разделены на три группы — зеленую, оранжевую и красную — в зависимости от уровня заболеваемости коронавирусом.
Критерии для отнесения к тому или иному цветовому коду предложены следующие: общее число новых случаев заражения на 100 тысяч населения за последние 14 дней (меньше 25, меньше 50 и больше 50 соответственно), процент положительных тестов на инфекцию от общего количества проведенных (ниже 3 процентов и выше 3 процентов), а также количество тестирований на 100 тысяч населения за последнюю неделю.
Кроме того, на карте планируется отмечать серую зону — территории, где было проведено менее 250 тестов на 100 тысяч населения, либо нет необходимой информации о количестве тестов и новых случаях.
Для туристов из зеленой и оранжевой зон никаких ограничений установлено не будет. А вот тех, кто въезжает из красной и серой группы стран, обяжут пройти двухнедельный карантин или тест на COVID-19.
Напомним, ранее "Рамблер" рассказывал о способе попасть в Европу при закрытых границах.
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Новости путешествий , Ассоциация туроператоров России , Еврокомиссия
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