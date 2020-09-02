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Раскрыт способ попасть в Европу при закрытых границах 

Анастасия Иванова 1 час назад
Раскрыт легкий способ попасть в Европу
Фото: depositphotos.com
Эксперты в сфере туризма рассказали, как россияне могут попасть в страны Европы, несмотря на закрытые границы. Об этом сообщает URA.RU.
По словам специалистов, в европейские страны можно попасть через Грецию, которая решила открыть свои границы для путешественников из России.
По словам гендиректора Клуба защиты прав туриста Дмитрия Давыденко, между странами Шенгенской зоны нет пограничного контроля.

«Теоретически контроля на границах нет, тем более на сухопутных. (…) Я очень много раз пересекал границы [в Шенгенской зоне], и не вспомню, чтобы у меня проверяли документы», — рассказал эксперт.

Первый вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Владимир Канторович отметил, что в таком случае турист подвергает себя большому риску.

«Вряд ли будет установлен тотальный контроль. Но это для тех, кому "ну очень надо". Не стоит подвергать себя этим рискам. Наверное, прорваться можно. Это не совсем отдых, а какой-то приключенческий трип», — сказал Владимир Канторович.

Специалисты добавили, что, глядя на Грецию, другие европейские страны тоже «будут присматриваться к открытию границ с Россией».
Ранее "Рамблер" сообщал, что еще один курорт открывает границы для россиян.
Видео дня. Райские пляжи, где нет толп туристов
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Новости путешествий , Владимир Канторович , Ассоциация туроператоров России , РИА Ura.ru
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