Раскрыт легкий способ попасть в Европу

Эксперты в сфере туризма рассказали, как россияне могут попасть в страны Европы, несмотря на закрытые границы. Об этом сообщает URA.RU.

По словам специалистов, в европейские страны можно попасть через Грецию, которая решила открыть свои границы для путешественников из России.

По словам гендиректора Клуба защиты прав туриста Дмитрия Давыденко, между странами Шенгенской зоны нет пограничного контроля.

«Теоретически контроля на границах нет, тем более на сухопутных. (…) Я очень много раз пересекал границы [в Шенгенской зоне], и не вспомню, чтобы у меня проверяли документы», — рассказал эксперт.

«Вряд ли будет установлен тотальный контроль. Но это для тех, кому "ну очень надо". Не стоит подвергать себя этим рискам. Наверное, прорваться можно. Это не совсем отдых, а какой-то приключенческий трип», — сказал Владимир Канторович.

Специалисты добавили, что, глядя на Грецию, другие европейские страны тоже «будут присматриваться к открытию границ с Россией».