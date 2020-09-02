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Еще один курорт открывает границы для россиян 

Мира Маркина 1 час назад
Еще одна страна готова принять российских туристов.
7 сентября Греция намерена открыть границы для россиян. В неделю предлагают впускать на территорию страны не более 500 путешественников. Посетить Грецию можно будет при наличии отрицательного теста на COVID-19 и ваучера с подтверждением брони номера в гостинице.
Лицам, нарушившим ограничительные меры, придется заплатить штраф в размере пяти тысячи евро. Об этом сообщает ТАСС.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что в Египте не будут ужесточать ограничения для туристов.
Новости путешествий , Видео
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