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Стюардесса задрала голые ноги в самолете и удивила Сеть 

Мира Маркина 5 часов назад
Стюардесса задрала голые ноги и поразила Сеть
Фото: @sky.baby23
Стюардесса сделала фото в самолете, повиснув на багажной полке, и поразила поклонников. Снимок странной позы бортпроводницы появился в Instagram-аккаунте cabin_crew_beauties, администраторы которого публикуют фотографии разных стюардесс по всему миру.
На кадре девушка повисла вниз головой в салоне бизнес-класса, держась руками за край полки для ручной клади и вытянув голые ноги вперед к камере. При этом бортпроводница одета в синее короткое платье с V-образным вырезом — униформу авиакомпании.
@cabin_crew_beauties
Подписчики тут же принялись оценивать адекватность ее поступка:

«Я думал, что странно, — это когда воспитываешь мальчиков. Но нет. Странно — это воспитывать стюардессу»,

«Что ж, давайте подождем, когда появится снимок ее падения»,

«По-моему, это просто глупо».

Однако нашлись и те, кого восхитила задумка бортпроводницы:

«Ты потрясающая и у меня внутри тоже все перевернулось вверх дном от увиденного!»,

«Как же ты хороша. Будь я на твоем рейсе, я бы каждые пять минут нажимал на кнопку вызова персонала»,

«Чудесная поза! И да, у тебя очень красивые ноги».

Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что стюардесса задрала ноги на крыло самолета и поразила поклонников.
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