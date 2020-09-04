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Стюардесса задрала ноги на крыло самолета и поразила поклонников 

Анастасия Иванова 1 час назад
Сексуальная стюардесса задрала ноги на крыле самолета
Фото: @flywithcortney
В любой профессии есть свои звезды, так популярная стюардесса по имени Кортни выложила в своей Instagram пикантную фотографию, чем удивила поклонников.
На кадре видно, как член экипажа улеглась на крыло воздушного судна, задрав вверх обе ноги. При этом на бортпроводнице надето укороченное платье цвета хаки, черные подвязки и туфли темного цвета. Кажется, этой фотографией Кортни воплотила в реальность мечту многих мужчин.
@flywithcortney
Поклонники сотрудницы были в восторге и оставляли ей только положительные комментарии.

«Очень классная фотография», «Сексуально, но при этом не слишком откровенно», «Милый снимок в стиле ретро!», «Абсолютно обворожительна», — писали они.

Ранее "Рамблер" рассказывал, что самое плохое в работе стюардессы по словам сотрудниц.
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