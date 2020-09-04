Сексуальная стюардесса задрала ноги на крыле самолета

В любой профессии есть свои звезды, так популярная стюардесса по имени Кортни выложила в своей Instagram пикантную фотографию, чем удивила поклонников.

На кадре видно, как член экипажа улеглась на крыло воздушного судна, задрав вверх обе ноги. При этом на бортпроводнице надето укороченное платье цвета хаки, черные подвязки и туфли темного цвета. Кажется, этой фотографией Кортни воплотила в реальность мечту многих мужчин.

@flywithcortney

Поклонники сотрудницы были в восторге и оставляли ей только положительные комментарии.