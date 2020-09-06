В Сети всплыло видео с "нападением" примата на туристку в одном из обезьяних парков на Бали.

Так, самец обезьяны подкрался сзади к девушке, схватил ее за шорты и попытался раздеть. Растерянная девушка с трудом смогла отвоевать одежду у примата.

Туристка предположила, что дело было не в ней, а в лежащем в ее сумке банане, запах которого учуял примат. Она решила, что таким образом животное пыталось привлечь к себе внимание, чтобы получить любимое лакомство.