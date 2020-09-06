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Наглый примат попытался раздеть туристку 

Диана Товсепова 1 час назад
В Сети всплыло видео с "нападением" примата на туристку в одном из обезьяних парков на Бали.
Так, самец обезьяны подкрался сзади к девушке, схватил ее за шорты и попытался раздеть. Растерянная девушка с трудом смогла отвоевать одежду у примата.
Туристка предположила, что дело было не в ней, а в лежащем в ее сумке банане, запах которого учуял примат. Она решила, что таким образом животное пыталось привлечь к себе внимание, чтобы получить любимое лакомство.
Ранее "Рамблер" сообщал, как туристов закидали кружками с пивом.
Новости путешествий , Видео
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