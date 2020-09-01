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Сотрудница кафе в Сочи закидала посетителей кружками с пивом 

Елизавета Назарова 2 часа назад
В одном из кафе Сочи сотрудница закидала посетителей кружками с пивом. Видеозапись с разборками появилась в Telegram-канале «ЧП Сочи».
На видео видно, как сотрудница ругается с посетителями. Согласно голосу за кадром, она обливает гостей пивом, а потом кидает в них кружки.
Сообщается, что инцидент произошел на пляже Коралл в Адлерском районе города. Сотруднице не понравилось, что посетители громко слушали музыку, поэтому она вылила на них ведро воды со второго этажа и якобы попала на ребенка, после чего начался конфликт.

"Отец пошел разбираться, все разнес, потом она стала кидать в них все, что попадается под руку. В общем, треш там был", — приводят слова одного из очевидцев.

Ранее "Рамблер" сообщал, что в Сочи стало опаснее из-за новых аферистов.
Рамблер
Новости путешествий , Видео
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