В одном из кафе Сочи сотрудница закидала посетителей кружками с пивом. Видеозапись с разборками появилась в Telegram-канале «ЧП Сочи».

На видео видно, как сотрудница ругается с посетителями. Согласно голосу за кадром, она обливает гостей пивом, а потом кидает в них кружки.

Сообщается, что инцидент произошел на пляже Коралл в Адлерском районе города. Сотруднице не понравилось, что посетители громко слушали музыку, поэтому она вылила на них ведро воды со второго этажа и якобы попала на ребенка, после чего начался конфликт.

"Отец пошел разбираться, все разнес, потом она стала кидать в них все, что попадается под руку. В общем, треш там был", — приводят слова одного из очевидцев.

Ранее "Рамблер" сообщал, что в Сочи стало опаснее из-за новых аферистов.