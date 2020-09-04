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Россиянка объяснила, что нельзя делать в Абхазии 

Анастасия Иванова 1 час назад
Отдыхавшая в Абхазии во время пандемии коронавируса россиянка провела опрос среди местных жителей. В результате она составила список того, чего не рекомендуется делать в этой стране туристам. Подробно об этом она рассказала в своем блоге на платформе «Яндекс. Дзен».
Оказалось, что в Абхазии не принято ловить машину. Также мужчинам не советуют ходить с серьгой в ухе, так как это может вызвать агрессию со стороны местных. А, женщинам, в свою очередь, стоит отказаться от мини-юбок.

«Не надо ходить полуголыми, потому что на Кавказе так не положено. Относится к обоим полам»,

— отметила автор блога.
Также туристам рекомендуется гулять только днем, так как ночью велик риск нарваться на преступников. Кроме того, перед сном нужно закрывать окна, так как грабители могут вынести все ценные вещи.

«Женщинам нельзя пить кофе на Брехаловке (Сухум, набережная, кафе "у Акопа"). Там есть определенный пятачок, где собираются уважаемые люди, старейшины, в общем абхазские мужи. Заходят даже члены правительства, и не только Абхазии. Они пьют кофе, играют в шахматы, беседуют»,

— поведала россиянка.
Естественно, не нужно говорить с местными жителями о грузинско-абхазской войне, особенно, утверждать, что вы хорошо относитесь к грузинам. Также не стоит спорить с ними и грубить им.
Ранее «Рамблер» сообщал о том, что в сентябре отдыхающим в Крыму не хватит мест.
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Новости путешествий , Видео
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