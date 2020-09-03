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Громкий скандал в аэропорту Крыма попал на видео 

Анастасия Иванова 3 часа назад
2 сентября в аэропорту Симферополя в Крыму произошел громкий скандал, участниками которого стали сотрудники авиагавани и пассажирка. Причиной послужила детская игрушка. Произошедшее попало на видео, запись опубликовал Telegram-канал Readovka.
Пассажирке рейса по маршруту в Надым с пересадкой в Москве отказали в посадке на борт самолета из-за игрушечного пистолета в рюкзаке ребенка. Работники аэропорта сочли входящие в комплект мягкие пули опасными.

«Мать сорвалась не сразу. Перед истерикой она пыталась доказать, что игрушка никому не навредит минут эдак 20. Но сотрудники были непробиваемы»,

— указано в посте.
На записи запечатлено, как женщина громко кричит, угрожает окружающим и просить отпустить ее с пункта предполетного досмотра. Все это сопровождается плачем ее маленького сына.
Ранее «Рамблер» сообщал о том, что выяснилось, кто может бесконечно пересекать границу.
Новости путешествий , Видео
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