Выяснилось, кто может бесконечно пересекать границу

Премьер-министр страны Михаил Мишустин сообщил, что гражданам, у которых есть родственники, нуждающиеся в уходе и проживающие в других странах, разрешено многократно пересекать границу.

Ранее тем, кто хочет навестить родственников за границей, был доступен лишь однократный выезд, теперь же граждане страны могут отправиться в поездку к родным без ограничений. Это правило также касается опекунов и попечителей.