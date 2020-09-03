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Россиянам разрешили ездить к родственникам за рубеж без ограничений 

Анастасия Иванова 5 часов назад
Выяснилось, кто может бесконечно пересекать границу
Фото: depositphotos
Премьер-министр страны Михаил Мишустин сообщил, что гражданам, у которых есть родственники, нуждающиеся в уходе и проживающие в других странах, разрешено многократно пересекать границу.
Ранее тем, кто хочет навестить родственников за границей, был доступен лишь однократный выезд, теперь же граждане страны могут отправиться в поездку к родным без ограничений. Это правило также касается опекунов и попечителей.
В июне правительство России подписало распоряжение, согласно которому россиянам разрешалось выезжать за рубеж с целью работы, учебы или для лечения родственников. Также граждане могут выехать из страны для получения медицинской помощи.
Ранее "Рамблер" рассказывал, как туристке удалось улететь из России при закрытых границах.
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Заграница , Михаил Мишустин , Правительство РФ
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