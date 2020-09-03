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Выяснилось, в какую страну россияне скупили все билеты на автобус 

Анастасия Иванова 1 час назад
Россияне скупили билеты на автобус в соседнюю страну
Фото: depositphotos.com
Сервис путешествий «Туту.ру» провел исследование, в ходе которого стало известно, какой маршрут лидирует в рейтинге зарубежных автобусных направлений. Его результаты приводит «Лента.ру».
Оказалось, что среди россиян резко вырос спрос на поездки в соседнюю Белоруссию. Так как туристы массово скупили билеты на автобус в эту страну, она заняла почетное первое место. На нее приходится около 46 процентов билетов на автобус, проданных на сентябрь и октябрь.
По сравнению с прошлым годом спрос на Белоруссию вырос на 60 процентов. Также в числе наиболее популярных оказались рейсы в Витебск, Гомель, Борисов, Могилев и Бобруйск, а также направление Смоленск — Минск.
Ранее «Рамблер» сообщал о том, что еще три страны возобновят авиасообщение с Россией.
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Новости путешествий , Lenta.ru
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