Россияне скупили билеты на автобус в соседнюю страну

Сервис путешествий «Туту.ру» провел исследование, в ходе которого стало известно, какой маршрут лидирует в рейтинге зарубежных автобусных направлений. Его результаты приводит «Лента.ру».

Оказалось, что среди россиян резко вырос спрос на поездки в соседнюю Белоруссию. Так как туристы массово скупили билеты на автобус в эту страну, она заняла почетное первое место. На нее приходится около 46 процентов билетов на автобус, проданных на сентябрь и октябрь.

По сравнению с прошлым годом спрос на Белоруссию вырос на 60 процентов. Также в числе наиболее популярных оказались рейсы в Витебск, Гомель, Борисов, Могилев и Бобруйск, а также направление Смоленск — Минск.