Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Выяснилось, что ждет россиян в Крыму в бархатный сезон 

Анастасия Иванова 3 часа назад
Выяснилось, куда поедут россияне в бархатный сезон
Фото: depositphotos.com
По данным туроператоров, россияне массово ринулись в Крым на бархатный сезон во время пандемии коронавируса. Оказалось, что продажи по указанному направлению на сентябрь закрыты на 80 процентов. По сравнению с прошлым годом спрос на осеннее размещение на полуострове вырос на 30 процентов. Об этом со ссылкой на данные Минкурортов региона сообщили на портале Ассоциации туроператоров России.

«Сентябрь заполнен в Крыму очень серьезно, и если говорить об отелях высокого уровня, то мест почти нигде нет»,

— рассказали представители одного из туроператоров.
Известно, что большинство бронирований туров приходится на период до 20 сентября. Это связано с продолжительностью купального сезона и с информацией о надвигающемся пике заражений коронавирусной инфекцией.
Ранее «Рамблер» сообщал о том, что выяснилось, какие страны готовы принять россиян.
Видео дня. Объяснена любовь россиян к «горящим турам»
Новости путешествий , Ассоциация туроператоров России
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Русские женщины все слабы на передок»
«Русские женщины все слабы на передок»
«Дерете — соответствуйте»: жена Реввы разнесла Турцию
«Дерете — соответствуйте»: жена Реввы разнесла Турцию
Знойные россиянки покорили пляжи Черного моря
Знойные россиянки покорили пляжи Черного моря
Видео
В Турции разъяснили правила въезда для россиян
06:06
В Турции разъяснили правила въезда для россиян
Новости путешествий
Туристы рассказали, где проведут «бархатный сезон»
00:25
Туристы рассказали, где проведут «бархатный сезон»
Новости путешествий
Черногорию открыли для россиян
02:00
Черногорию открыли для россиян
Новости путешествий
Объяснена любовь россиян к «горящим турам»
06:05
Объяснена любовь россиян к «горящим турам»
Новости путешествий
Самые страшные аттракционы мира
03:16
Самые страшные аттракционы мира
Новости путешествий
Странные игры с камнями в самолете сняли на видео
00:16
Странные игры с камнями в самолете сняли на видео
Новости путешествий
Райские пляжи, где нет толп туристов
07:27
Райские пляжи, где нет толп туристов
Новости путешествий
Популярная у россиян страна открывает границу с РФ
01:21
Популярная у россиян страна открывает границу с РФ
Новости путешествий
«Едут бухать, вот и травятся»: опасно ли пить в Турции
01:51
«Едут бухать, вот и травятся»: опасно ли пить в Турции
Заграница
Как посмотреть на Москву свысока
00:49
Как посмотреть на Москву свысока
Отдых в России
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение