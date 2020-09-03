Выяснилось, куда поедут россияне в бархатный сезон

По данным туроператоров, россияне массово ринулись в Крым на бархатный сезон во время пандемии коронавируса. Оказалось, что продажи по указанному направлению на сентябрь закрыты на 80 процентов. По сравнению с прошлым годом спрос на осеннее размещение на полуострове вырос на 30 процентов. Об этом со ссылкой на данные Минкурортов региона сообщили на портале Ассоциации туроператоров России

«Сентябрь заполнен в Крыму очень серьезно, и если говорить об отелях высокого уровня, то мест почти нигде нет»,

— рассказали представители одного из туроператоров.

Известно, что большинство бронирований туров приходится на период до 20 сентября. Это связано с продолжительностью купального сезона и с информацией о надвигающемся пике заражений коронавирусной инфекцией.