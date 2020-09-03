Выяснилось, какие страны готовы принять россиян

Стал известен список стран, которые готовы принять российских туристов во время пандемии коронавируса на особых условиях. Соответствующий перечень со ссылкой на данные Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) опубликовала «Российская газета».

В него вошли такие страны, как Абхазия, Албания, Босния и Герцеговина, Бразилия, Великобритания, Гаити, Египет, Кения, Либерия, Мальдивы, Мексика, ОАЭ, Пуэрто-Рико, Руанда, Сербия, США, Тунис, Хорватия и Черногория.

Примечательно, что для въезда в большинство стран указаны особые условия, например, медицинская страховка, отрицательный результат теста на COVID-19, виза или обязательный двухнедельный карантин. Свободно российские граждане смогут посетить лишь Абхазию, Албанию, Мексику, Сербию и Черногорию.