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Россиянка, отдохнувшая на отечественном курорте, рассказала о пережитых лишениях 

Мира Маркина 51 минуту назад
«Хочу чистый туалет, а не дырку без воды»
Фото: depositphotos.com
Россиянка провела отпуск на курортах отечественного юга и рассказала о пережитых лишениях. Своими размышлениями Мария Нефедова поделилась в блоге на платформе "Яндекс. Дзен".
Прежде всего путешественница отметила, что во многих российских городах по сей день существует "советский сервис". Так, Нефедову возмутило, что полотенца и туалетную бумагу нужно привозить с собой:

«Мы заплатили за комнату 16 тысяч рублей за семь дней. Мне интересно, за эти деньги нельзя людям поставить в номер туалетную бумагу?».

Помимо этого, женщину разозлило то, что отдыхающие должны платить за туалеты, которые плохо убирают:

«Да сделайте вы бесплатные туалеты для туристов. Море будет чище, а лояльность больше. Хорошо, я готова платить 20 рублей, но хочу тогда ходить в чистый туалет, а не в дырку без воды в центре города».

Россиянка также пожаловалась на проблемы с водой. Туристка рассказала, что ей приходилось мыть ноги на пляже под тоненькой струйкой и подолгу ждать очереди. А однажды накопительный бак, который стоял в их доме, закончился, и вся семья на полдня осталась без воды.
У путешественница также остался неприятный осадок из-за плохой связи и отсутствия Wi-Fi:

«Моменты эти мелкие, но такие противные. Можно этого всего не замечать, но не могу. Даже несмотря на огромные плюсы и отличный отдых»,

— заключила Нефедова.
Напомним, ранее россияне рассказали об отдыхе в Турции.
Видео дня. Райские пляжи, где нет толп туристов
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Новости путешествий , Мария Нефедова , Яндекс
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