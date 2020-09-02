«Хочу чистый туалет, а не дырку без воды»

Россиянка провела отпуск на курортах отечественного юга и рассказала о пережитых лишениях. Своими размышлениями Мария Нефедова поделилась в блоге на платформе " Яндекс . Дзен".

Прежде всего путешественница отметила, что во многих российских городах по сей день существует "советский сервис". Так, Нефедову возмутило, что полотенца и туалетную бумагу нужно привозить с собой:

«Мы заплатили за комнату 16 тысяч рублей за семь дней. Мне интересно, за эти деньги нельзя людям поставить в номер туалетную бумагу?».

Помимо этого, женщину разозлило то, что отдыхающие должны платить за туалеты, которые плохо убирают:

«Да сделайте вы бесплатные туалеты для туристов. Море будет чище, а лояльность больше. Хорошо, я готова платить 20 рублей, но хочу тогда ходить в чистый туалет, а не в дырку без воды в центре города».

Россиянка также пожаловалась на проблемы с водой. Туристка рассказала, что ей приходилось мыть ноги на пляже под тоненькой струйкой и подолгу ждать очереди. А однажды накопительный бак, который стоял в их доме, закончился, и вся семья на полдня осталась без воды.

У путешественница также остался неприятный осадок из-за плохой связи и отсутствия Wi-Fi:

«Моменты эти мелкие, но такие противные. Можно этого всего не замечать, но не могу. Даже несмотря на огромные плюсы и отличный отдых»,

— заключила Нефедова.