«Штраф 9.000 рублей»: россияне об отдыхе в Турции

Некоторые российские туристы отправились на отдых в Турцию после снятия ограничений, и остались недовольны. «Рамблер» собрал отзывы некоторых путешественников.

Пусть в Турции и сняли некоторые ограничения, ношение масок никто не отменял. Вот, что об этом рассказала девушка, которая каждый год отдыхает на турецком курорте:

«Полиция устраивает рейды и рандомно останавливает людей на улице. Если у вас нет маски — сразу штраф 9.000 рублей».

Также многих любителей турецких вечеринок возмутило то, что на массовых мероприятиях теперь запрещено танцевать:

«В Турции можно ходить на тусовки. Но нельзя на них танцевать! Только если сидя».

А те путешественники, которые отдыхают в отелях, где система «Все включено», жалуются на то, что изменились правила выдачи еды. Как сообщают отдыхающие, теперь персонал сам разносит туристам то, что они закажут:

«Еду накладывает персонал и, если отель заполнен, то возникают очереди, причем за всеми позициями меню».

Отдых на пляже, как рассказывают путешественники, тоже изменился. Даже появились специальные приложения, где можно заказать еду и посмотреть, свободна ли уборная:

«Полотенца на пляже приносят в пакете. Вместо меню на пляже скачиваешь приложение, через него заказываешь еду и смотришь, свободен ли туалет. Когда на пляж пришла полиция, никто уже не удивился. Вы когда-нибудь загорали в маске?»

Многие туристы считают, что им следовало отправиться в отпуск в один из российских курортов, чем в Турцию: