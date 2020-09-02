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Россиянка раскрыла способы наживы на туристах в Турции 

Мира Маркина 3 часа назад
Российская туристка, отдохнувшая в Турции во время пандемии COVID-19, рассказала, как местные отели обманывают туристов и наживаются на них. Своими наблюдениями она поделилась в блоге "Мама на море" на платформе "Яндекс. Дзен".
Туристка обратила внимание на то, что многие гостиницы предлагают постояльцам скидки выше 50%, но вместе с тем придумывают разные способы сэкономить и работают не "на 100% своих возможностей".
Так, в пятизвездочном отеле, где отдыхала россиянка, был закрыт тренажерный зал, а также часть инфраструктуры. Попасть в хаммам также было сложно — "не без скандалов".
Россиянка также предупредила, что многие отели стараются сэкономить на раздаточной косметике:

«Когда едешь в пять звезд с системой "ультра все включено", то предполагаешь, что лосьон для тела, гель для душа, шампунь и кондиционер уже ждут тебя в номере. Но если тур куплен со скидкой 50 процентов, то вполне возможно, что все это нужно будет брать с собой».

Туристка также пожаловалась на то, что в отеле не было анимации, а жизнь в гостинице "замирала в пять вечера".
Кроме того, по словам автора блога в отеле было крайне много туристов:

«Если я не ошибаюсь, то отелям разрешено заполняться не более чем на 70 процентов. Но что я вижу по факту… На территории отеля не протолкнуться».

Россиянка также добавила, что в бассейнах купается огромное количество людей, у горок собираются длинные очереди, а все лежаки всегда заняты.
Путешественница подчеркнула, что, возможно, не всем придется столкнуться с подобными проблемами, однако лучше быть готовым ко всему.
Напомним, ранее "Рамблер" рассказывал о том, что жена Реввы пожаловалась на отдых в Турции.
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Новости путешествий , Видео , Яндекс
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