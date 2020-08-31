Супруга Александра Реввы Анжелика, отдохнувшая в Турции во время пандемии коронавируса, рассказала о сложностях, возникших у нее в период отпуска. Своими впечатлениями об отдыхе девушка поделилась в Instagram.

Ревва уточнила, что она "не самый большой фанат" турецких курортов и отдыхает на них лишь второй раз.

«Конечно, здесь нужно приложить усилия, чтобы получить сервис, особенно сложно таким, как я, у которых диплом в Hospitality Industry (гостиничное дело — прим. ред.). Пока не наведу порядок, отдыхать мне очень сложно»,

— пояснила Анжелика.

Кроме того, жена шоумена пожаловалась на то, что стоимость размещения в отеле в Бодруме, где она остановилась, не соответствовала уровню оказываемых услуг.

«Цена — качество! Об этом мой пост. Если вы дерете, то соответствуйте»,

— категорично заявила Анжелика, подчеркнув, что турецкие отельеры "расслабились".