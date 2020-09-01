Сотрудник пляжа в Одессе, обматеривший детей, купающихся в море, попал на видео и возмутил пользователей Сети.

На записи видно, что мужчина сидит в спасательной будке и кричит матом на плескающихся в воде туристов.

«Выходите из воды, чтобы вас водой не снесло. Потому что голову **** (разобьет) об плитку как * (нечего) делать. Где ваши родители», — кричит мужчина.

При этом за кадром слышен смех автора видео, а другие отдыхающие с интересом наблюдают с берега за происходящим.

Россияне в комментариях высказались по поводу увиденного.

«Вы все неправильно поняли. Это не спасатель, а спаситель. И из его уст вы услышали нагорную проповедь»;

«Это победа»;