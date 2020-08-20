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Российская туристка рассказала о схемах обмана приезжих в Сочи 

Анастасия Иванова 2 часа назад
Туристка перечислила схемы обмана отдыхающих в Сочи
Фото: Рамблер
Как и многие россияне, девушка поехала в Сочи, а затем написала красочный отзыв в своем блоге «Нескучная жизнь». Правда, в отзыве она не описывала морские красоты, а рассказала — как туристов обманывают на курорте.
Первые мошенники встречаются уже при аренде жилья. В Сочи существует множество фейковых сайтов для оплаты аренды.

"Наткнётесь на объявление, отдадите сумму, а жилья такого нет. Или бронируете номер по хорошей стоимости, но когда приезжаете, оказывается, что по какой-либо причине в гостиницу заселиться нельзя. Зато можно в номер дороже. Учитывая положение, большинство соглашаются", — написала автор блога.

Обманывать туристов успевают и тогда, когда продают экскурсии. Уличные бюро продают тур дешевле, зато в ходе экскурсии просят доплатить, правда, заранее об этом никто не скажет. Еще во время экскурсии туристов могут завезти на обед или дегустацию с ценами «выше, чем в самом городе».
Дешевое вино выдают за домашнее, а на рынках обвешивают или кладут порченные товары, если вы отвлеклись и забыли проследить.

«Вместо озвученных 15 килограммов может быть только восемь», — отметила россиянка.

Ранее "Рамблер" сообщал, что пьяных туристов в Сочи унесло на матрасе в море.
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