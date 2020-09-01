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Популярная у российских туристов страна возобновляет авиасообщение с РФ 

Диана Товсепова 3 часа назад
Популярная у россиян страна открывает границу с РФ
Фото: depositphotos.com
Власти популярной среди российских туристов европейской страны приняли новое решение по открытию своих границ. Так, в Польше представили новый список стран, с которыми республика ограничивает авиасообщение на фоне пандемии — Россия была исключена из перечня. Об этом свидетельствует окончательный текст распоряжения правительства.
Согласно этому документу, среди 44 стран, с которыми пассажирские авиаперевозки запрещены, оказались Армения, Израиль, Бразилия, Гибралтар, Индия, Испания, Казахстан, Ливия, Ливан, Мальта, Македония, Намибия, Парагвай, Румыния и США.
А вот для российских и китайских самолетов запреты были сняты. При этом известно, что постановление будет действовать в период со 2 до 15 сентября. Ограничения не касаются военных полетов, а также судов.
Ранее "Рамблер" сообщал, что еще одна европейская страна готова впускать россиян.
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