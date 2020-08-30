Еще одна страна готова открыть границу с Россией 

Южная Осетия намерена с 15 сентября открыть границу с Россией. Об этом сообщает ТАСС.

По словам президента республики Анатолия Бибилова, при открытии границы необходимо принять во внимание все возможные риски. Он поручил министерству здравоохранения Южной Осетии увеличить запасы лекарств и расходных материалов, а также подготовиться к приему больных.