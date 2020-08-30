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Еще одна страна готова открыть границу с Россией 

Анастасия Иванова 3 часа назад
Еще одна страна готова открыть границу с Россией
Фото: depositphotos.com
Южная Осетия намерена с 15 сентября открыть границу с Россией. Об этом сообщает ТАСС.
По словам президента республики Анатолия Бибилова, при открытии границы необходимо принять во внимание все возможные риски. Он поручил министерству здравоохранения Южной Осетии увеличить запасы лекарств и расходных материалов, а также подготовиться к приему больных.

"Считаю, что дорогу нужно открыть с 15 сентября без ограничений. За это время наши дети пойдут в школу, начнется учебный процесс в полном объеме", — сказал глава Южной Осетии.

Ранее "Рамблер" сообщал, что европейская страна открывает границы для россиян.
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