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В Тайланде продлили запрет на въезд туристов 

Елизавета Назарова 57 минут назад
В Тайланд не будут пускать туристов
Фото: depositphotos.com
Власти Тайланда в пятый раз продлили запрет на въезд в страну в связи с коронавирусными ограничениями. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).
Пока что запрет на въезд иностранных туристов продлили до октября. При этом пресс-секретарь министерства туризма Таиланда Хананарт Муэнну отметил, что дальнейшие решения будут зависеть от местного Центра реагирования на коронавирус. Он также добавил, что назвать конкретную дату открытия Тайланда пока сложно.
Границы Тайланда из-за пандемии коронавируса были закрыты с 26 марта 2020 года.
Ранее "Рамблер" сообщал, что власти Египта порадовали туристов.
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