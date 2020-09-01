Египет обрадовал туристов

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В Египте не будут ужесточать ограничения для туристов 

Елизавета Назарова 2 часа назад
Власти Египта отменили ограничения для туристов, введенные ранее. Об этом сообщает Arab News.
Ранее туристам, посещающим Египет, необходимо было предоставлять справку об отсутствии коронавируса. Теперь прилетающие могут сдать мазок по прибытии в страну. Он будет стоить 30$ (2200 рублей).
Новое правило коснется тех, кто прибывает на курорты напрямую через аэропорты в городах Хургада, Шарм-эль-Шейх, Табу и Марс-Алям.
Сообщается, что такое решение было принято из-за того, что туристы из Украины и Беларуси начали массово отменять туры в Египет. Дело в том, что тесты на коронавирус в этих странах очень дорогие, цена варьируется от 150 до 200$.
Ранее "Рамблер" сообщал, что названа главная ошибка авиапассажиров.
Новости путешествий , Видео
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