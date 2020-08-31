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Странные действия пассажирки с камнями в самолете засняли 

Анастасия Иванова 1 час назад
В Сети опубликовали видео, на котором запечатлена девушка, которая на борту самолета совершает странные действия с грудой камней.
Произошедшее попало на камеру и было опубликовано в социальной сети TikTok, а затем опубликовано в Instagram-аккаунте @passengershaming, где высмеиваются неоднозначные поступки туристов.
На видео видно, как женщина в черной одежде, защитной медицинской маске и шляпе перебирает в руках большие камни и складывает их на откидных столиках впереди стоящих кресел.
Ранее «Рамблер» писал, что стюардесса показала трюк в самолете.
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