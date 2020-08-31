В Сети опубликовали видео, на котором запечатлена девушка, которая на борту самолета совершает странные действия с грудой камней.

Произошедшее попало на камеру и было опубликовано в социальной сети TikTok, а затем опубликовано в Instagram-аккаунте @passengershaming, где высмеиваются неоднозначные поступки туристов.

На видео видно, как женщина в черной одежде, защитной медицинской маске и шляпе перебирает в руках большие камни и складывает их на откидных столиках впереди стоящих кресел.