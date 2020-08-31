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Стюардесса показала трюк вверх ногами в самолете и попала на видео 

Мира Маркина 3 часа назад
Американская стюардесса выполнила акробатический трюк на борту самолета и попала на видео.
На кадрах видно, как бортпроводница, стоя в проходе между рядами кресел, опирается руками на подлокотники, переворачивается вверх, и закрывает ногами верхние багажные полки.
Героиней ролика стала 35-летняя стюардесса Линдси О'Брайен:

«Раньше я занималась йогой, а в детстве была чирлидером, поэтому у меня довольно крепкое телосложение. Мне хотелось узнать, смогу ли я выполнить этот трюк»,

— поделилась девушка, добавив, что ей потребовалось 20 попыток для того, чтобы осуществить задуманное.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что стюардесса рассказала, как обезопасить себя в отеле.
Новости путешествий , Видео
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