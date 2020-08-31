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На турецкие курорты завезли опасные антисептики 

Анастасия Иванова 1 час назад
На турецкие курорты завезли опасные антисептики
Фото: РИА Новости
В Турции наблюдается дефицит антисептиков для дезинфекции в период распространения коронавируса. В связи с этим начали активно работать кустарные производства. Об этом сообщает местное медиа Hurriyet.
После открытой публикации химической формулы рекомендованного ВОЗ дезинфицирующего средства в Турции повсеместно стали возникать домашние производства. Также, как сообщается, многие из них не соблюдают меры предосторожности и не используют защитные средства. А это может привести к последствиям — начиная от пожара и заканчивая повреждением кожи и глаз.
Инженер-химик профессор Шейма Айдыноглу утверждает, что поскольку нелегальные санитайзеры производятся без соблюдения соответствующих защитных мер, наносить их на тело небезопасно. Некачественные антисептики скорее могут нанести вред коже и слизистым глаз, чем уберечь от заражения.
Ранее «Рамблер» писал о том, что стюардесса показала трюк в самолете.
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Новости путешествий , ВОЗ
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