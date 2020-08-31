На турецкие курорты завезли опасные антисептики 

В Турции наблюдается дефицит антисептиков для дезинфекции в период распространения коронавируса. В связи с этим начали активно работать кустарные производства. Об этом сообщает местное медиа Hurriyet.

После открытой публикации химической формулы рекомендованного ВОЗ дезинфицирующего средства в Турции повсеместно стали возникать домашние производства. Также, как сообщается, многие из них не соблюдают меры предосторожности и не используют защитные средства. А это может привести к последствиям — начиная от пожара и заканчивая повреждением кожи и глаз.

Инженер-химик профессор Шейма Айдыноглу утверждает, что поскольку нелегальные санитайзеры производятся без соблюдения соответствующих защитных мер, наносить их на тело небезопасно. Некачественные антисептики скорее могут нанести вред коже и слизистым глаз, чем уберечь от заражения.