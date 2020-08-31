Россияне перестали покупать туры

На фоне пандемии коронавируса в России практически полностью остановилась продажа туров на конец осени и зиму. Об этом рассказали участники туристического рынка порталу Ассоциации туроператоров России.
Эксперты утверждают что россияне резко перестали планировать отпуск после распространения слухов о второй волне коронавируса и возможном повторном введении ограничений.
Своим мнением на этот счет поделился генеральный директор сети турагентств «Розовый слон» Алексан Мкртчян:
«Информация о том, что нас всех ждет вторая волна ограничений, старт которой якобы "намечен" на 20 сентября — стопроцентный фейк. Однако туристы, даже внутренне понимая, что это так, все равно не хотят рисковать».
Ранее «Рамблер» писал о том, что стюардесса показала трюк в самолете.