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Забитые под завязку пляжи российского курорта попали на видео 

Мира Маркина 47 минут назад
Россияне, которые проводят отпуск в Анапе, сняли на видео забитые под завязку пляжи курорта. Ролик опубликован в Instagram-аккаунте @anapskoechernomore.
На записи видно, как толпы россиян плавают и загорают на побережье. Кто-то расположился на лежаках, кто-то на полотенцах, другие — плещутся в воде. Тем временем мимо отдыхающих проходят торговцы, предлагающие купить бусы:

«Здесь все! Несмотря на последние дни лета, кажется, что отдыхающие никуда не уехали. На песчаном пляже за Анапкой сегодня нет свободного места. И те, кто пришел, не прогадали! Море сегодня просто фантастическое — водичка чистейшая, волны теплые и шелковые»,

— подписали публикацию администраторы аккаунта.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что в Сети разнесли анапское море.
Новости путешествий , Видео
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