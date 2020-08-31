«Здесь все! Несмотря на последние дни лета, кажется, что отдыхающие никуда не уехали. На песчаном пляже за Анапкой сегодня нет свободного места. И те, кто пришел, не прогадали! Море сегодня просто фантастическое — водичка чистейшая, волны теплые и шелковые»,