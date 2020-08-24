Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Вонища аж до рвотного рефлекса»: в Сети разнесли анапское море 

Диана Товсепова 7 часов назад
«Вонь до рвотного рефлекса»: россияне разнесли Анапу
Фото: Соцсети
В этом сезоне россияне, оторванные от практически всего мира, уделяют отечественным курортам особенное внимание.
Так, в 2020 году выяснилось, что отдыхающие, приехавшие со всех уголков страны, на самом деле плохо ладят с местными жителями курортов. Как выяснил "Рамблер", жителей не устраивает слишком свободное поведение туристов и их внешний вид, а самим отдыхающим не нравится буйный нрав местных.
Однако, в Сети выяснилось, что на черноморском курорте есть еще одна неприятная проблема. Так, море в Анапе оказалось зеленым. Оказалось, что на некоторых пляжах города царит такая обстановка, что отдыхать там жутко неприятно.
Отдыхающие в Сети делятся фотографиями позеленевшего от водорослей моря и жалуются на жуткий запах и состояние пляжа, ставшего "болотом".
Соцсети

"Один раз отдыхала в Анапе, видела всю эту картину, больше никогда туда не поеду…"

"Как вспомню эту вонищу…аж до рвотного рефлекса"

"Помню в детстве были там как раз когда цвело сие великолепие Вонииища аж тошнило ещё и всю обсыпало от аллергии на эти водоросли…

А потом оно ещё и стало чёрным когда сгнило вот это треш)))) Заезжали месяц назад в Анапу и Боже упаси там даже когда не цветет вонь как в общественном туалете…", — рассказывают в Сети.

Соцсети
Некоторые россияне вспоминают, что подобная ситуация на пляжах была и в советское время:

"Раньше в 80-е ездили в Анапу возили деток на отдых. Так на городском пляже всегда прибивало много водорослей, но утром рано морячки (курсантки) все убирали и было, почище…".

При этом стоит отметить, что море "позеленело" только в районе некоторых песчаных пляжей. В остальных анапских зонах отдыха такое не наблюдается.
Соцсети/Анапа.пр. Пионерский
* Прим. ред. : орфография и пунктуация авторов сохранены.
Видео дня. Как обманывают туристов на популярных курортах
Комментарии 62
Отдых в России
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Понаехали»: полуголых туристок в Сочи сняли на видео
«Понаехали»: полуголых туристок в Сочи сняли на видео
Как туристы умирают в Крыму по глупости
Как туристы умирают в Крыму по глупости
Горячие россиянки в бикини штурмуют Кубань
Горячие россиянки в бикини штурмуют Кубань
Видео
В Турции разъяснили правила въезда для россиян
06:06
В Турции разъяснили правила въезда для россиян
Новости путешествий
Туристы рассказали, где проведут «бархатный сезон»
00:25
Туристы рассказали, где проведут «бархатный сезон»
Новости путешествий
Черногорию открыли для россиян
02:00
Черногорию открыли для россиян
Новости путешествий
Крым переходит в режим экономии воды
00:31
Крым переходит в режим экономии воды
Отдых в России
Как обманывают туристов на популярных курортах
04:46
Как обманывают туристов на популярных курортах
Новости путешествий
Российские туристы облюбовали новый уголок
04:12
Российские туристы облюбовали новый уголок
Отдых в России
Названо самое популярное место для отпуска в России
05:35
Названо самое популярное место для отпуска в России
Отдых в России
Назван самый популярный у россиян курорт
02:27
Назван самый популярный у россиян курорт
Новости путешествий
Дешевые авиабилеты могут исчезнуть из продажи
03:19
Дешевые авиабилеты могут исчезнуть из продажи
Новости путешествий
Стало известно, что отели Крыма забиты битком
05:10
Стало известно, что отели Крыма забиты битком
Отдых в России
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение