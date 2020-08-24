«Вонь до рвотного рефлекса»: россияне разнесли Анапу

В этом сезоне россияне, оторванные от практически всего мира, уделяют отечественным курортам особенное внимание.

Так, в 2020 году выяснилось, что отдыхающие, приехавшие со всех уголков страны, на самом деле плохо ладят с местными жителями курортов. Как выяснил "Рамблер", жителей не устраивает слишком свободное поведение туристов и их внешний вид, а самим отдыхающим не нравится буйный нрав местных.

Однако, в Сети выяснилось, что на черноморском курорте есть еще одна неприятная проблема. Так, море в Анапе оказалось зеленым. Оказалось, что на некоторых пляжах города царит такая обстановка, что отдыхать там жутко неприятно.

Отдыхающие в Сети делятся фотографиями позеленевшего от водорослей моря и жалуются на жуткий запах и состояние пляжа, ставшего "болотом".

Соцсети

"Один раз отдыхала в Анапе, видела всю эту картину, больше никогда туда не поеду…"

"Как вспомню эту вонищу…аж до рвотного рефлекса"

"Помню в детстве были там как раз когда цвело сие великолепие Вонииища аж тошнило ещё и всю обсыпало от аллергии на эти водоросли…

А потом оно ещё и стало чёрным когда сгнило вот это треш)))) Заезжали месяц назад в Анапу и Боже упаси там даже когда не цветет вонь как в общественном туалете…", — рассказывают в Сети.

Соцсети

Некоторые россияне вспоминают, что подобная ситуация на пляжах была и в советское время:

"Раньше в 80-е ездили в Анапу возили деток на отдых. Так на городском пляже всегда прибивало много водорослей, но утром рано морячки (курсантки) все убирали и было, почище…".

При этом стоит отметить, что море "позеленело" только в районе некоторых песчаных пляжей. В остальных анапских зонах отдыха такое не наблюдается.

Соцсети/Анапа.пр. Пионерский

* Прим. ред. : орфография и пунктуация авторов сохранены.